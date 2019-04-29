FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 13:19 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.595 0,15 BIST SINAİ 113.086 0,42 BIST GIDA, İÇECEK 109.126 -0,25 BIST TEKSTIL, DERİ 31.176 -0,15 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.497 1,13 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.644 -0,44 BIST TAŞ, TOPRAK 62.787 -0,06 BIST METAL ANA 220.053 1,83 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.414 0,99 BIST MADENCİLİK 56.684 -0,76 BIST HİZMETLER 70.469 0,62 BIST ELEKTRİK 3.166 0,25 BIST ULAŞTIRMA 145.384 1,80 BIST TURİZM 6.498 0,84 BIST TİCARET 189.591 0,11 BIST İLETİŞİM 29.924 0,09 BIST SPOR 33.992 10,65 BIST İNŞAAT 79.260 -0,09 BIST MALİ 106.190 -0,65 BIST BANKA 122.122 -1,65 BIST SİGORTA 275.571 -0,96 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 125.289 -0,08 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.717 0,74 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.481 -0,05 BIST TEKNOLOJİ 87.823 -1,85 BIST BİLİŞİM 19.915 -0,59 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.480 -0,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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