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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.579 -0,50 BIST SINAİ 114.042 0,69 BIST GIDA, İÇECEK 110.300 0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 30.682 -0,78 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.378 0,12 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.299 0,06 BIST TAŞ, TOPRAK 62.617 -0,04 BIST METAL ANA 224.887 1,49 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.246 1,13 BIST MADENCİLİK 57.654 2,70 BIST HİZMETLER 71.030 0,72 BIST ELEKTRİK 3.145 -0,21 BIST ULAŞTIRMA 146.448 0,42 BIST TURİZM 6.485 -0,20 BIST TİCARET 190.963 0,69 BIST İLETİŞİM 30.015 0,09 BIST SPOR 36.271 4,32 BIST İNŞAAT 82.557 5,12 BIST MALİ 106.884 1,31 BIST BANKA 123.326 2,01 BIST SİGORTA 276.598 -0,23 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 120.073 -0,45 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.849 0,42 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.781 1,14 BIST TEKNOLOJİ 87.086 -0,48 BIST BİLİŞİM 19.843 -0,49 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.643 -0,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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