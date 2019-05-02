Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 78.210 -1,06 BIST SINAİ 113.713 0,07 BIST GIDA, İÇECEK 109.265 -0,10 BIST TEKSTIL, DERİ 30.680 -0,20 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.510 -1,66 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.042 1,08 BIST TAŞ, TOPRAK 62.140 -0,89 BIST METAL ANA 221.566 -0,99 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.296 0,51 BIST MADENCİLİK 58.331 -0,63 BIST HİZMETLER 70.299 -1,20 BIST ELEKTRİK 3.112 -0,36 BIST ULAŞTIRMA 147.991 0,58 BIST TURİZM 6.409 -0,34 BIST TİCARET 188.106 -2,14 BIST İLETİŞİM 29.468 -1,49 BIST SPOR 35.039 -4,35 BIST İNŞAAT 81.883 -0,42 BIST MALİ 106.563 -0,40 BIST BANKA 122.472 -0,31 BIST SİGORTA 277.807 -0,02 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 121.285 -0,45 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.845 -0,68 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.854 -0,31 BIST TEKNOLOJİ 86.477 -0,06 BIST BİLİŞİM 19.612 -1,80 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.796 1,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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