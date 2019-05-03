FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.682 -0,82 BIST SINAİ 112.705 -0,71 BIST GIDA, İÇECEK 107.704 -2,06 BIST TEKSTIL, DERİ 30.061 -0,68 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.024 -0,76 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.697 -0,29 BIST TAŞ, TOPRAK 61.403 -0,68 BIST METAL ANA 218.997 -0,90 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.381 -0,19 BIST MADENCİLİK 57.206 -1,03 BIST HİZMETLER 69.064 -0,77 BIST ELEKTRİK 3.068 -0,48 BIST ULAŞTIRMA 143.535 -0,75 BIST TURİZM 6.365 0,00 BIST TİCARET 184.945 -1,43 BIST İLETİŞİM 29.058 -0,48 BIST SPOR 35.292 1,17 BIST İNŞAAT 81.957 1,27 BIST MALİ 105.238 -0,01 BIST BANKA 120.677 0,40 BIST SİGORTA 275.552 -0,52 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 119.467 -1,76 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.950 -0,46 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.713 -0,40 BIST TEKNOLOJİ 85.862 0,91 BIST BİLİŞİM 19.525 -0,20 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.654 -0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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