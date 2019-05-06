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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.896 -2,03 BIST SINAİ 110.993 -1,51 BIST GIDA, İÇECEK 104.210 -2,25 BIST TEKSTIL, DERİ 29.740 -1,85 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.579 -1,67 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.078 -1,20 BIST TAŞ, TOPRAK 60.154 -1,89 BIST METAL ANA 218.109 -1,04 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.882 -2,03 BIST MADENCİLİK 56.286 -1,87 BIST HİZMETLER 67.785 -1,69 BIST ELEKTRİK 2.989 -3,25 BIST ULAŞTIRMA 140.610 -1,84 BIST TURİZM 6.185 -2,33 BIST TİCARET 182.288 -0,90 BIST İLETİŞİM 28.552 -2,18 BIST SPOR 33.841 -2,14 BIST İNŞAAT 79.945 -1,75 BIST MALİ 103.397 -2,17 BIST BANKA 117.854 -2,53 BIST SİGORTA 271.868 -1,68 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 119.454 -1,47 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.189 -1,77 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.138 -1,90 BIST TEKNOLOJİ 83.677 -2,46 BIST BİLİŞİM 19.375 -1,47 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.461 -1,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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