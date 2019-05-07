FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.942 -0,74 BIST SINAİ 109.926 -1,34 BIST GIDA, İÇECEK 103.109 -2,34 BIST TEKSTIL, DERİ 29.281 -1,13 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.548 1,46 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.240 -1,09 BIST TAŞ, TOPRAK 59.442 -1,29 BIST METAL ANA 214.007 -1,51 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.427 -1,72 BIST MADENCİLİK 58.435 1,14 BIST HİZMETLER 66.903 -1,87 BIST ELEKTRİK 3.001 -1,52 BIST ULAŞTIRMA 140.527 -1,18 BIST TURİZM 6.138 -0,97 BIST TİCARET 181.572 -0,84 BIST İLETİŞİM 27.560 -3,91 BIST SPOR 32.897 -2,89 BIST İNŞAAT 78.167 -1,68 BIST MALİ 102.282 -2,30 BIST BANKA 116.685 -2,77 BIST SİGORTA 273.295 -1,47 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 117.824 -3,65 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.134 -1,92 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.797 -1,02 BIST TEKNOLOJİ 84.070 -0,63 BIST BİLİŞİM 19.363 0,20 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.957 -0,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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