Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.168 -0,23 BIST SINAİ 107.794 -2,61 BIST GIDA, İÇECEK 103.500 -0,43 BIST TEKSTIL, DERİ 30.096 2,04 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.149 0,89 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.446 0,86 BIST TAŞ, TOPRAK 60.271 0,92 BIST METAL ANA 192.014 -11,96 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.383 0,24 BIST MADENCİLİK 59.747 1,66 BIST HİZMETLER 67.199 0,31 BIST ELEKTRİK 3.026 -0,16 BIST ULAŞTIRMA 138.624 -0,72 BIST TURİZM 6.384 3,00 BIST TİCARET 181.664 0,22 BIST İLETİŞİM 28.174 1,26 BIST SPOR 34.218 1,29 BIST İNŞAAT 78.360 0,26 BIST MALİ 102.794 0,41 BIST BANKA 117.676 0,85 BIST SİGORTA 276.287 -0,66 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 117.353 -1,56 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.164 0,00 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.854 -0,26 BIST TEKNOLOJİ 84.202 -1,60 BIST BİLİŞİM 19.285 -1,08 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.242 0,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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