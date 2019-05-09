FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 13:21 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.411 -0,15 BIST SINAİ 105.603 -1,65 BIST GIDA, İÇECEK 104.399 0,60 BIST TEKSTIL, DERİ 29.812 -1,17 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.632 -2,74 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.299 -2,18 BIST TAŞ, TOPRAK 59.404 -1,56 BIST METAL ANA 185.687 -1,56 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.263 -2,16 BIST MADENCİLİK 57.918 -2,33 BIST HİZMETLER 65.768 -1,14 BIST ELEKTRİK 2.968 -1,84 BIST ULAŞTIRMA 131.761 -1,92 BIST TURİZM 6.247 -0,79 BIST TİCARET 180.306 0,00 BIST İLETİŞİM 27.637 -2,00 BIST SPOR 33.612 -1,57 BIST İNŞAAT 76.880 -0,93 BIST MALİ 100.840 -1,58 BIST BANKA 115.236 -1,82 BIST SİGORTA 271.375 -1,72 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 106.113 -0,84 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.966 -1,17 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.233 -1,91 BIST TEKNOLOJİ 80.196 -2,99 BIST BİLİŞİM 18.676 -2,86 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.857 -1,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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