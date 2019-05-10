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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.707 0,67 BIST SINAİ 105.745 0,27 BIST GIDA, İÇECEK 103.928 0,33 BIST TEKSTIL, DERİ 30.421 0,89 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.399 -0,79 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.024 -0,72 BIST TAŞ, TOPRAK 59.698 -0,18 BIST METAL ANA 189.258 1,62 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.166 -0,01 BIST MADENCİLİK 59.783 2,33 BIST HİZMETLER 65.742 0,04 BIST ELEKTRİK 2.981 -0,07 BIST ULAŞTIRMA 129.083 -0,67 BIST TURİZM 6.216 1,14 BIST TİCARET 178.905 -0,81 BIST İLETİŞİM 27.923 0,93 BIST SPOR 33.934 0,19 BIST İNŞAAT 81.366 3,40 BIST MALİ 100.458 -0,12 BIST BANKA 114.642 0,18 BIST SİGORTA 272.173 -0,62 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 108.637 0,24 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.680 -0,55 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.226 -0,08 BIST TEKNOLOJİ 79.237 -0,78 BIST BİLİŞİM 18.467 -1,13 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.341 2,59(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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