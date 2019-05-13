Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.518 2,13 BIST SINAİ 104.825 -1,00 BIST GIDA, İÇECEK 101.766 -1,78 BIST TEKSTIL, DERİ 30.333 -1,35 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.106 -2,82 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.687 -0,56 BIST TAŞ, TOPRAK 58.896 -1,34 BIST METAL ANA 188.557 -0,52 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.373 -1,34 BIST MADENCİLİK 59.149 -2,11 BIST HİZMETLER 64.320 -2,08 BIST ELEKTRİK 2.971 -0,59 BIST ULAŞTIRMA 129.088 1,65 BIST TURİZM 6.082 -1,38 BIST TİCARET 171.048 -4,47 BIST İLETİŞİM 27.614 -2,40 BIST SPOR 31.931 -6,45 BIST İNŞAAT 80.175 1,13 BIST MALİ 98.907 -1,14 BIST BANKA 112.941 -0,77 BIST SİGORTA 272.794 -0,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 108.070 -0,64 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.548 -1,29 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.316 -3,36 BIST TEKNOLOJİ 77.155 -1,80 BIST BİLİŞİM 18.092 -1,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.721 1,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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