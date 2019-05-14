FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 13:52 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 78.109 0,64 BIST SINAİ 105.378 1,24 BIST GIDA, İÇECEK 99.273 -1,25 BIST TEKSTIL, DERİ 29.871 0,66 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.783 0,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.428 1,97 BIST TAŞ, TOPRAK 58.604 1,04 BIST METAL ANA 188.094 1,14 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.609 1,40 BIST MADENCİLİK 59.593 3,18 BIST HİZMETLER 64.023 0,19 BIST ELEKTRİK 2.998 0,97 BIST ULAŞTIRMA 128.841 -0,32 BIST TURİZM 6.138 1,64 BIST TİCARET 170.186 0,75 BIST İLETİŞİM 27.615 0,36 BIST SPOR 29.561 -5,16 BIST İNŞAAT 78.389 -1,05 BIST MALİ 99.475 2,47 BIST BANKA 114.123 3,64 BIST SİGORTA 271.741 -0,81 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 101.496 -2,99 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.964 1,47 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.868 0,69 BIST TEKNOLOJİ 76.761 2,05 BIST BİLİŞİM 17.839 1,25 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.539 -0,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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