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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 13:21 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.356 -1,35 BIST SINAİ 106.453 0,62 BIST GIDA, İÇECEK 101.509 1,48 BIST TEKSTIL, DERİ 30.434 0,30 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.283 1,90 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.154 -0,07 BIST TAŞ, TOPRAK 58.372 0,75 BIST METAL ANA 191.627 1,22 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.132 -0,40 BIST MADENCİLİK 64.645 3,82 BIST HİZMETLER 64.013 0,43 BIST ELEKTRİK 2.968 0,74 BIST ULAŞTIRMA 129.103 1,71 BIST TURİZM 6.139 1,68 BIST TİCARET 169.848 -0,53 BIST İLETİŞİM 27.699 0,68 BIST SPOR 30.732 -0,12 BIST İNŞAAT 76.728 0,31 BIST MALİ 99.999 1,34 BIST BANKA 115.715 1,56 BIST SİGORTA 270.977 -0,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.876 0,10 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.933 1,34 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.540 0,25 BIST TEKNOLOJİ 76.217 1,08 BIST BİLİŞİM 17.833 1,11 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.305 2,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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