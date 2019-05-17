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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.262 -1,26 BIST SINAİ 105.898 0,46 BIST GIDA, İÇECEK 100.212 0,05 BIST TEKSTIL, DERİ 29.973 -0,71 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.217 0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.420 0,47 BIST TAŞ, TOPRAK 57.681 -0,21 BIST METAL ANA 192.470 1,29 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 119.473 -0,39 BIST MADENCİLİK 65.853 1,51 BIST HİZMETLER 63.048 -0,63 BIST ELEKTRİK 2.943 -0,34 BIST ULAŞTIRMA 127.748 -0,48 BIST TURİZM 6.196 0,86 BIST TİCARET 165.532 -1,32 BIST İLETİŞİM 27.445 0,02 BIST SPOR 30.053 -0,66 BIST İNŞAAT 76.469 -0,14 BIST MALİ 99.227 0,45 BIST BANKA 115.212 1,17 BIST SİGORTA 268.878 -1,20 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.681 0,20 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.093 -0,30 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.002 -0,68 BIST TEKNOLOJİ 75.990 0,79 BIST BİLİŞİM 17.730 -0,47 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.971 -0,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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