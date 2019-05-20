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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2019 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.061 -0,84 BIST SINAİ 105.152 0,34 BIST GIDA, İÇECEK 99.078 -0,43 BIST TEKSTIL, DERİ 30.188 1,06 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.771 0,28 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.111 0,60 BIST TAŞ, TOPRAK 57.616 0,40 BIST METAL ANA 187.853 -0,18 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 119.397 0,24 BIST MADENCİLİK 67.259 2,86 BIST HİZMETLER 62.883 0,35 BIST ELEKTRİK 2.931 -0,35 BIST ULAŞTIRMA 126.501 0,43 BIST TURİZM 6.210 1,29 BIST TİCARET 167.215 1,44 BIST İLETİŞİM 27.162 -0,66 BIST SPOR 28.668 -2,44 BIST İNŞAAT 75.792 -0,50 BIST MALİ 98.820 0,37 BIST BANKA 114.737 0,55 BIST SİGORTA 269.274 -1,14 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.416 0,54 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.634 0,23 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.054 0,12 BIST TEKNOLOJİ 77.197 -2,57 BIST BİLİŞİM 17.733 0,05 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.595 -0,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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