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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 75.905 -0,93 BIST SINAİ 103.759 -1,23 BIST GIDA, İÇECEK 98.487 -0,76 BIST TEKSTIL, DERİ 30.116 -1,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.768 -0,01 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.690 -1,13 BIST TAŞ, TOPRAK 57.350 -0,44 BIST METAL ANA 183.573 -2,14 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 118.939 -0,38 BIST MADENCİLİK 65.101 -2,78 BIST HİZMETLER 62.316 -1,14 BIST ELEKTRİK 2.896 -1,05 BIST ULAŞTIRMA 124.583 -1,79 BIST TURİZM 6.151 0,03 BIST TİCARET 165.901 -1,96 BIST İLETİŞİM 27.067 -0,21 BIST SPOR 26.176 -3,25 BIST İNŞAAT 75.810 1,40 BIST MALİ 96.974 -1,27 BIST BANKA 112.160 -1,34 BIST SİGORTA 269.678 -0,81 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.874 -0,13 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.528 -1,18 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.526 -1,42 BIST TEKNOLOJİ 75.114 -0,59 BIST BİLİŞİM 17.465 -0,90 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.376 -0,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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