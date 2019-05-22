Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.392 0,39 BIST SINAİ 103.491 0,11 BIST GIDA, İÇECEK 98.069 -0,31 BIST TEKSTIL, DERİ 29.455 -1,80 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.189 -0,01 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.563 0,82 BIST TAŞ, TOPRAK 56.453 -0,69 BIST METAL ANA 183.897 0,24 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 117.636 -0,53 BIST MADENCİLİK 66.651 -0,43 BIST HİZMETLER 62.456 0,02 BIST ELEKTRİK 2.837 -1,19 BIST ULAŞTIRMA 123.895 0,50 BIST TURİZM 6.100 0,37 BIST TİCARET 165.086 -0,44 BIST İLETİŞİM 27.529 0,38 BIST SPOR 26.160 2,38 BIST İNŞAAT 76.558 -0,87 BIST MALİ 95.963 -0,25 BIST BANKA 111.176 -0,06 BIST SİGORTA 271.053 0,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.477 -1,44 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.397 -0,53 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.431 -0,18 BIST TEKNOLOJİ 73.659 -1,44 BIST BİLİŞİM 17.337 -0,22 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.387 0,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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