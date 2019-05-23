Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 75.370 0,50 BIST SINAİ 102.328 0,75 BIST GIDA, İÇECEK 97.259 -0,01 BIST TEKSTIL, DERİ 28.561 -1,47 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 38.990 -0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.640 1,02 BIST TAŞ, TOPRAK 54.884 -0,15 BIST METAL ANA 182.048 1,37 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 116.582 0,61 BIST MADENCİLİK 65.510 0,51 BIST HİZMETLER 62.669 1,35 BIST ELEKTRİK 2.755 -1,18 BIST ULAŞTIRMA 121.368 2,12 BIST TURİZM 5.972 -0,17 BIST TİCARET 169.061 1,92 BIST İLETİŞİM 27.640 1,14 BIST SPOR 25.463 -1,27 BIST İNŞAAT 76.794 0,33 BIST MALİ 94.447 0,54 BIST BANKA 109.235 0,89 BIST SİGORTA 265.031 -1,27 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 78.411 -3,25 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.404 0,22 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.157 0,54 BIST TEKNOLOJİ 71.315 0,53 BIST BİLİŞİM 16.967 -0,18 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.284 1,01(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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