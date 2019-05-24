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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 75.887 -0,39 BIST SINAİ 103.306 0,99 BIST GIDA, İÇECEK 99.168 1,05 BIST TEKSTIL, DERİ 29.270 0,41 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 39.874 2,06 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.219 1,08 BIST TAŞ, TOPRAK 55.504 1,48 BIST METAL ANA 184.205 0,63 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 118.613 1,45 BIST MADENCİLİK 63.403 -0,14 BIST HİZMETLER 63.276 0,27 BIST ELEKTRİK 2.811 0,87 BIST ULAŞTIRMA 125.940 1,73 BIST TURİZM 6.032 0,31 BIST TİCARET 169.383 -0,71 BIST İLETİŞİM 27.596 0,03 BIST SPOR 25.602 0,78 BIST İNŞAAT 77.640 1,43 BIST MALİ 96.468 2,11 BIST BANKA 112.123 2,69 BIST SİGORTA 264.315 -0,31 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.176 4,04 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.815 1,63 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.156 0,69 BIST TEKNOLOJİ 72.523 1,56 BIST BİLİŞİM 16.970 0,29 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.096 0,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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