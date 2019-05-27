Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.738 0,75 BIST SINAİ 103.412 -0,37 BIST GIDA, İÇECEK 99.505 -0,43 BIST TEKSTIL, DERİ 29.262 -0,24 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 39.870 -0,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.359 0,16 BIST TAŞ, TOPRAK 55.736 -0,22 BIST METAL ANA 181.774 -1,26 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 120.059 0,19 BIST MADENCİLİK 64.584 -1,84 BIST HİZMETLER 63.131 0,06 BIST ELEKTRİK 2.810 -0,09 BIST ULAŞTIRMA 124.447 -0,94 BIST TURİZM 6.102 0,85 BIST TİCARET 169.195 0,36 BIST İLETİŞİM 27.387 -0,30 BIST SPOR 25.918 0,61 BIST İNŞAAT 79.111 1,34 BIST MALİ 97.211 0,04 BIST BANKA 113.148 -0,22 BIST SİGORTA 262.198 -1,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.294 0,03 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.338 0,36 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.348 0,87 BIST TEKNOLOJİ 72.887 -0,24 BIST BİLİŞİM 17.260 0,83 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.506 1,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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