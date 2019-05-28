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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.183 1,41 BIST SINAİ 104.761 1,80 BIST GIDA, İÇECEK 100.872 1,11 BIST TEKSTIL, DERİ 29.528 1,41 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.535 1,67 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.466 1,98 BIST TAŞ, TOPRAK 56.397 1,22 BIST METAL ANA 183.773 1,65 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.694 2,25 BIST MADENCİLİK 65.237 2,32 BIST HİZMETLER 64.068 1,75 BIST ELEKTRİK 2.830 1,22 BIST ULAŞTIRMA 127.869 2,23 BIST TURİZM 6.114 0,80 BIST TİCARET 171.965 1,95 BIST İLETİŞİM 27.672 1,89 BIST SPOR 25.954 0,16 BIST İNŞAAT 79.532 0,19 BIST MALİ 98.892 2,33 BIST BANKA 114.643 2,19 BIST SİGORTA 262.676 0,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.914 0,40 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.455 3,04 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.415 0,73 BIST TEKNOLOJİ 73.600 1,42 BIST BİLİŞİM 17.309 0,40 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.457 0,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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