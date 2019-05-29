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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.820 -1,29 BIST SINAİ 105.201 1,00 BIST GIDA, İÇECEK 103.176 1,57 BIST TEKSTIL, DERİ 29.290 -0,24 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.561 -0,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.059 0,91 BIST TAŞ, TOPRAK 55.983 -0,18 BIST METAL ANA 185.075 1,50 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.808 0,99 BIST MADENCİLİK 65.358 -0,09 BIST HİZMETLER 64.861 1,09 BIST ELEKTRİK 2.833 -1,33 BIST ULAŞTIRMA 127.883 0,05 BIST TURİZM 6.131 0,36 BIST TİCARET 176.906 1,90 BIST İLETİŞİM 27.813 1,60 BIST SPOR 25.918 0,63 BIST İNŞAAT 78.825 -0,30 BIST MALİ 98.161 0,36 BIST BANKA 113.142 -0,14 BIST SİGORTA 264.373 1,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.530 -1,80 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.402 1,28 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.385 -0,57 BIST TEKNOLOJİ 74.409 0,68 BIST BİLİŞİM 17.574 1,08 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.426 -0,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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