FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 13:20 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.429 0,41 BIST SINAİ 105.977 1,26 BIST GIDA, İÇECEK 104.016 1,95 BIST TEKSTIL, DERİ 29.470 1,38 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.783 0,56 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.124 1,31 BIST TAŞ, TOPRAK 56.254 1,49 BIST METAL ANA 185.001 0,68 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.133 1,05 BIST MADENCİLİK 66.318 2,44 BIST HİZMETLER 66.179 1,85 BIST ELEKTRİK 2.905 1,71 BIST ULAŞTIRMA 130.155 1,50 BIST TURİZM 6.195 2,32 BIST TİCARET 180.538 2,30 BIST İLETİŞİM 28.480 1,98 BIST SPOR 26.958 1,27 BIST İNŞAAT 79.194 0,28 BIST MALİ 100.207 2,54 BIST BANKA 115.947 3,11 BIST SİGORTA 266.809 0,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.197 6,40 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.837 2,01 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.532 1,22 BIST TEKNOLOJİ 75.729 2,12 BIST BİLİŞİM 17.922 1,46 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.818 1,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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