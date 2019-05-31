Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.921 -0,08 BIST SINAİ 107.007 -0,36 BIST GIDA, İÇECEK 102.842 -2,86 BIST TEKSTIL, DERİ 29.562 0,68 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.597 -0,47 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.298 1,08 BIST TAŞ, TOPRAK 56.063 -1,21 BIST METAL ANA 185.179 -0,82 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.664 -0,58 BIST MADENCİLİK 66.521 -0,59 BIST HİZMETLER 66.021 -1,17 BIST ELEKTRİK 2.934 0,25 BIST ULAŞTIRMA 131.494 -0,47 BIST TURİZM 6.204 0,87 BIST TİCARET 179.917 -1,76 BIST İLETİŞİM 28.013 -1,50 BIST SPOR 26.552 -2,51 BIST İNŞAAT 80.313 0,00 BIST MALİ 100.895 -0,39 BIST BANKA 116.955 -0,51 BIST SİGORTA 267.439 -0,34 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.591 -2,50 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.269 -0,19 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.667 -0,37 BIST TEKNOLOJİ 76.517 -0,03 BIST BİLİŞİM 18.053 1,08 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.976 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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