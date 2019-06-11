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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 84.035 0,82 BIST SINAİ 110.972 -0,07 BIST GIDA, İÇECEK 108.221 -0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 31.221 -0,66 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.029 0,65 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.664 -0,18 BIST TAŞ, TOPRAK 58.182 0,08 BIST METAL ANA 195.099 0,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.874 0,08 BIST MADENCİLİK 70.873 -1,13 BIST HİZMETLER 69.168 -0,79 BIST ELEKTRİK 3.063 -0,19 BIST ULAŞTIRMA 139.684 -1,00 BIST TURİZM 6.391 0,02 BIST TİCARET 185.094 -0,02 BIST İLETİŞİM 30.159 -1,71 BIST SPOR 27.242 0,29 BIST İNŞAAT 80.670 -1,36 BIST MALİ 106.466 -0,19 BIST BANKA 124.520 -0,30 BIST SİGORTA 269.532 0,03 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.213 -0,09 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.126 -0,24 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.801 0,97 BIST TEKNOLOJİ 79.816 -1,64 BIST BİLİŞİM 19.142 -0,17 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.903 1,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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