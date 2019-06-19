Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 82.979 -0,56 BIST SINAİ 110.193 -0,45 BIST GIDA, İÇECEK 108.400 -0,42 BIST TEKSTIL, DERİ 30.720 -0,98 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.999 0,18 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.815 -0,81 BIST TAŞ, TOPRAK 57.859 -0,46 BIST METAL ANA 189.770 -0,64 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.899 0,62 BIST MADENCİLİK 72.558 -0,92 BIST HİZMETLER 69.146 -1,17 BIST ELEKTRİK 3.016 -0,08 BIST ULAŞTIRMA 140.808 -1,68 BIST TURİZM 6.492 0,15 BIST TİCARET 184.824 -0,90 BIST İLETİŞİM 30.220 -1,89 BIST SPOR 26.405 -0,57 BIST İNŞAAT 80.452 0,35 BIST MALİ 107.360 0,01 BIST BANKA 125.179 0,26 BIST SİGORTA 269.381 -0,85 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.002 -1,51 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.860 -0,26 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.401 -0,10 BIST TEKNOLOJİ 77.837 -1,69 BIST BİLİŞİM 19.762 1,50 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.953 0,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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