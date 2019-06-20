Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 84.137 1,23 BIST SINAİ 111.123 0,89 BIST GIDA, İÇECEK 109.853 0,42 BIST TEKSTIL, DERİ 31.295 1,46 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.661 1,56 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.640 -0,76 BIST TAŞ, TOPRAK 58.478 1,45 BIST METAL ANA 193.613 2,05 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.988 1,89 BIST MADENCİLİK 73.545 3,00 BIST HİZMETLER 70.264 1,25 BIST ELEKTRİK 3.034 0,94 BIST ULAŞTIRMA 143.306 1,13 BIST TURİZM 6.527 1,80 BIST TİCARET 187.002 0,83 BIST İLETİŞİM 31.073 2,18 BIST SPOR 26.664 0,98 BIST İNŞAAT 80.242 0,19 BIST MALİ 111.220 2,61 BIST BANKA 131.813 3,51 BIST SİGORTA 270.783 0,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.809 0,77 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.238 1,63 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.927 1,53 BIST TEKNOLOJİ 79.615 2,36 BIST BİLİŞİM 20.355 3,35 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.059 0,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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