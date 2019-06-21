Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.563 -0,10 BIST SINAİ 109.801 -0,07 BIST GIDA, İÇECEK 107.438 -2,18 BIST TEKSTIL, DERİ 31.188 0,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.190 -0,30 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.704 0,36 BIST TAŞ, TOPRAK 58.252 0,27 BIST METAL ANA 191.828 0,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.510 -0,12 BIST MADENCİLİK 72.822 1,31 BIST HİZMETLER 68.550 -0,73 BIST ELEKTRİK 2.985 -0,05 BIST ULAŞTIRMA 139.754 -0,83 BIST TURİZM 6.456 -0,01 BIST TİCARET 182.123 -0,57 BIST İLETİŞİM 30.068 -1,31 BIST SPOR 26.893 0,97 BIST İNŞAAT 80.077 0,01 BIST MALİ 108.095 -0,59 BIST BANKA 127.755 -0,80 BIST SİGORTA 268.145 -0,91 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 66.871 -2,64 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.848 -0,37 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.518 0,17 BIST TEKNOLOJİ 78.735 0,64 BIST BİLİŞİM 19.866 -0,54 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.176 0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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