FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 13:28 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 85.551 1,70 BIST SINAİ 110.695 1,12 BIST GIDA, İÇECEK 108.557 2,16 BIST TEKSTIL, DERİ 31.347 1,04 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.278 0,48 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.366 0,42 BIST TAŞ, TOPRAK 58.865 1,21 BIST METAL ANA 194.930 1,22 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.400 1,05 BIST MADENCİLİK 74.161 2,81 BIST HİZMETLER 69.146 0,66 BIST ELEKTRİK 2.967 0,15 BIST ULAŞTIRMA 139.886 0,51 BIST TURİZM 6.519 1,94 BIST TİCARET 182.953 1,00 BIST İLETİŞİM 30.730 1,05 BIST SPOR 26.965 0,23 BIST İNŞAAT 81.305 -1,85 BIST MALİ 111.019 1,90 BIST BANKA 132.898 3,06 BIST SİGORTA 268.849 0,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 65.174 -1,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.935 0,41 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.695 1,16 BIST TEKNOLOJİ 79.109 1,13 BIST BİLİŞİM 20.204 0,98 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.397 0,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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