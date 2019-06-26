Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 85.687 0,04 BIST SINAİ 110.895 0,01 BIST GIDA, İÇECEK 110.351 -0,31 BIST TEKSTIL, DERİ 31.504 0,65 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.253 0,22 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.478 0,09 BIST TAŞ, TOPRAK 59.420 -0,05 BIST METAL ANA 195.342 0,15 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.216 -0,12 BIST MADENCİLİK 74.618 -0,14 BIST HİZMETLER 69.384 0,61 BIST ELEKTRİK 2.996 1,26 BIST ULAŞTIRMA 139.792 0,77 BIST TURİZM 6.516 0,86 BIST TİCARET 181.636 0,64 BIST İLETİŞİM 31.120 0,14 BIST SPOR 27.826 -0,04 BIST İNŞAAT 83.867 1,89 BIST MALİ 111.632 0,10 BIST BANKA 134.394 0,20 BIST SİGORTA 268.178 -0,42 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 58.554 -2,66 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.909 -0,08 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.673 0,52 BIST TEKNOLOJİ 79.149 0,33 BIST BİLİŞİM 20.579 0,15 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.234 -0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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