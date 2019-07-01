FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 87.627 1,39 BIST SINAİ 112.883 1,03 BIST GIDA, İÇECEK 111.712 1,37 BIST TEKSTIL, DERİ 31.958 1,60 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.121 2,07 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.579 1,12 BIST TAŞ, TOPRAK 60.315 2,31 BIST METAL ANA 202.407 1,87 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.157 -0,52 BIST MADENCİLİK 73.426 -0,16 BIST HİZMETLER 71.819 1,76 BIST ELEKTRİK 3.159 2,67 BIST ULAŞTIRMA 144.874 1,62 BIST TURİZM 6.558 1,01 BIST TİCARET 190.296 1,39 BIST İLETİŞİM 32.036 2,75 BIST SPOR 28.741 2,17 BIST İNŞAAT 83.585 -0,45 BIST MALİ 116.683 3,98 BIST BANKA 143.541 6,20 BIST SİGORTA 268.484 -0,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.284 0,27 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.391 1,03 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.241 2,42 BIST TEKNOLOJİ 82.052 4,27 BIST BİLİŞİM 20.682 1,71 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.717 0,91(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişiBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişi
Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladıSebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı
Bursa'da patates hasadı başladıBursa'da patates hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dizel araçlara yasak geliyor! Bugün başladı

Dizel araçlara yasak geliyor! Bugün başladı

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

Kurban kesim bedelleri açıklandı!

Kurban kesim bedelleri açıklandı!

Dolarda Erdoğan-Trump görüşmesi etkisi

Dolarda Erdoğan-Trump görüşmesi etkisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ'nin İstanbul çekilişinde izdiham yaşandı

TOKİ'nin İstanbul çekilişinde izdiham yaşandı

Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı

Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı

Bursa'da patates hasadı başladı

Bursa'da patates hasadı başladı

Trakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdü

Trakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdü

Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor

Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.