Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 87.910 0,77 BIST SINAİ 113.011 -0,08 BIST GIDA, İÇECEK 113.219 1,37 BIST TEKSTIL, DERİ 31.876 0,23 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.160 0,83 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.958 -0,75 BIST TAŞ, TOPRAK 60.512 0,42 BIST METAL ANA 200.626 -0,53 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.160 0,43 BIST MADENCİLİK 73.675 -0,04 BIST HİZMETLER 73.593 0,91 BIST ELEKTRİK 3.250 1,47 BIST ULAŞTIRMA 146.509 1,65 BIST TURİZM 6.637 1,39 BIST TİCARET 197.603 1,59 BIST İLETİŞİM 32.546 -0,83 BIST SPOR 28.918 0,81 BIST İNŞAAT 86.588 2,41 BIST MALİ 118.021 0,64 BIST BANKA 145.260 0,79 BIST SİGORTA 267.439 -0,22 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.717 0,73 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.557 0,56 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.251 -0,01 BIST TEKNOLOJİ 81.656 -0,28 BIST BİLİŞİM 21.018 1,43 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.106 0,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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