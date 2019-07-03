Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 88.217 0,49 BIST SINAİ 112.696 -0,36 BIST GIDA, İÇECEK 112.864 -1,30 BIST TEKSTIL, DERİ 31.653 -0,33 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.061 -0,64 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.556 -0,38 BIST TAŞ, TOPRAK 60.778 0,30 BIST METAL ANA 198.467 -0,91 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.267 1,01 BIST MADENCİLİK 71.668 -0,90 BIST HİZMETLER 73.847 0,13 BIST ELEKTRİK 3.246 0,11 BIST ULAŞTIRMA 146.921 0,02 BIST TURİZM 6.696 1,61 BIST TİCARET 198.591 -0,18 BIST İLETİŞİM 32.609 0,94 BIST SPOR 28.981 -1,68 BIST İNŞAAT 87.577 -0,77 BIST MALİ 117.006 -0,64 BIST BANKA 143.533 -0,67 BIST SİGORTA 266.055 -0,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.178 -2,25 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.005 -0,66 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.451 -0,25 BIST TEKNOLOJİ 81.570 -0,73 BIST BİLİŞİM 20.996 -0,36 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.687 -1,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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