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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 88.316 0,08 BIST SINAİ 111.630 -0,55 BIST GIDA, İÇECEK 111.413 -1,06 BIST TEKSTIL, DERİ 31.007 -1,13 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.076 0,42 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.940 -0,18 BIST TAŞ, TOPRAK 61.459 1,10 BIST METAL ANA 196.288 -0,72 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.047 -1,04 BIST MADENCİLİK 70.577 -0,76 BIST HİZMETLER 73.687 0,33 BIST ELEKTRİK 3.237 0,45 BIST ULAŞTIRMA 146.646 0,83 BIST TURİZM 6.709 0,16 BIST TİCARET 199.807 0,58 BIST İLETİŞİM 32.297 0,02 BIST SPOR 28.448 -1,20 BIST İNŞAAT 86.728 -0,52 BIST MALİ 116.130 -0,43 BIST BANKA 142.668 -0,24 BIST SİGORTA 264.362 -0,63 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.140 -2,62 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.054 -0,77 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.422 -0,06 BIST TEKNOLOJİ 79.937 -0,62 BIST BİLİŞİM 20.778 0,01 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.719 -0,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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