Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 89.207 0,74 BIST SINAİ 111.485 -0,14 BIST GIDA, İÇECEK 111.519 0,66 BIST TEKSTIL, DERİ 31.068 -0,37 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.156 0,69 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.458 0,25 BIST TAŞ, TOPRAK 61.322 0,24 BIST METAL ANA 195.413 -0,92 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.049 -0,53 BIST MADENCİLİK 69.739 -0,22 BIST HİZMETLER 73.679 -0,30 BIST ELEKTRİK 3.233 -0,27 BIST ULAŞTIRMA 147.860 0,10 BIST TURİZM 6.702 0,53 BIST TİCARET 198.697 -0,95 BIST İLETİŞİM 32.216 -0,48 BIST SPOR 28.333 0,17 BIST İNŞAAT 88.341 2,66 BIST MALİ 118.616 1,54 BIST BANKA 147.726 2,63 BIST SİGORTA 266.103 0,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.885 -1,07 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.304 0,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.505 -0,12 BIST TEKNOLOJİ 79.815 0,15 BIST BİLİŞİM 20.610 0,45 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.764 1,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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