Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 88.973 0,35 BIST SINAİ 110.405 1,13 BIST GIDA, İÇECEK 112.243 0,62 BIST TEKSTIL, DERİ 31.340 0,04 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.165 0,59 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.494 1,29 BIST TAŞ, TOPRAK 59.247 0,59 BIST METAL ANA 188.568 1,91 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.316 0,49 BIST MADENCİLİK 69.693 1,41 BIST HİZMETLER 74.249 1,34 BIST ELEKTRİK 3.261 0,50 BIST ULAŞTIRMA 138.853 -0,18 BIST TURİZM 6.760 -0,41 BIST TİCARET 206.807 1,99 BIST İLETİŞİM 32.709 1,96 BIST SPOR 28.076 1,03 BIST İNŞAAT 90.210 -0,02 BIST MALİ 117.674 0,21 BIST BANKA 146.830 0,10 BIST SİGORTA 268.628 0,08 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.541 1,89 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.320 0,35 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.031 0,40 BIST TEKNOLOJİ 76.279 0,71 BIST BİLİŞİM 20.603 1,82 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.855 0,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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