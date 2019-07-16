Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 89.073 0,86 BIST SINAİ 110.614 0,88 BIST GIDA, İÇECEK 108.276 -0,33 BIST TEKSTIL, DERİ 31.300 0,09 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.866 0,98 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.634 1,28 BIST TAŞ, TOPRAK 58.803 0,90 BIST METAL ANA 187.545 1,31 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.821 0,81 BIST MADENCİLİK 68.686 0,07 BIST HİZMETLER 73.359 0,99 BIST ELEKTRİK 3.243 1,11 BIST ULAŞTIRMA 137.677 2,52 BIST TURİZM 6.635 0,90 BIST TİCARET 204.056 1,64 BIST İLETİŞİM 32.291 -0,66 BIST SPOR 27.924 1,52 BIST İNŞAAT 89.168 0,56 BIST MALİ 114.995 1,03 BIST BANKA 141.327 0,69 BIST SİGORTA 266.081 0,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.000 0,58 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.403 1,76 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.586 0,34 BIST TEKNOLOJİ 74.632 0,66 BIST BİLİŞİM 20.298 0,66 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.590 0,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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