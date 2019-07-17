FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 13:30 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 89.193 0,17 BIST SINAİ 112.565 1,41 BIST GIDA, İÇECEK 109.921 1,33 BIST TEKSTIL, DERİ 31.959 1,27 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.351 1,25 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.798 1,04 BIST TAŞ, TOPRAK 59.722 0,97 BIST METAL ANA 190.835 1,26 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.788 2,05 BIST MADENCİLİK 71.020 2,87 BIST HİZMETLER 74.219 0,94 BIST ELEKTRİK 3.256 0,14 BIST ULAŞTIRMA 141.750 1,87 BIST TURİZM 6.729 1,54 BIST TİCARET 205.863 1,46 BIST İLETİŞİM 32.542 -0,01 BIST SPOR 28.003 0,52 BIST İNŞAAT 89.001 -0,22 BIST MALİ 115.885 1,31 BIST BANKA 141.557 1,56 BIST SİGORTA 266.473 -0,33 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.951 0,32 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.986 1,16 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.800 0,29 BIST TEKNOLOJİ 78.282 3,72 BIST BİLİŞİM 20.789 2,37 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.771 0,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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