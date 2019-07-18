Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 90.151 0,39 BIST SINAİ 113.098 0,43 BIST GIDA, İÇECEK 111.987 1,39 BIST TEKSTIL, DERİ 32.501 1,49 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.612 0,79 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.573 0,64 BIST TAŞ, TOPRAK 60.180 0,16 BIST METAL ANA 190.446 -0,15 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.871 -0,13 BIST MADENCİLİK 72.198 1,15 BIST HİZMETLER 74.491 0,45 BIST ELEKTRİK 3.307 0,96 BIST ULAŞTIRMA 143.589 1,10 BIST TURİZM 6.720 0,73 BIST TİCARET 206.049 0,53 BIST İLETİŞİM 32.590 0,14 BIST SPOR 28.208 0,60 BIST İNŞAAT 88.334 -0,79 BIST MALİ 117.782 0,70 BIST BANKA 145.344 0,76 BIST SİGORTA 268.440 -0,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.963 -0,07 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.094 0,55 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.073 1,21 BIST TEKNOLOJİ 80.365 1,66 BIST BİLİŞİM 20.845 0,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.998 1,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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