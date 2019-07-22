Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 91.249 0,16 BIST SINAİ 115.447 -0,11 BIST GIDA, İÇECEK 113.838 1,00 BIST TEKSTIL, DERİ 32.822 0,00 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.417 -0,10 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.307 -0,29 BIST TAŞ, TOPRAK 61.106 0,49 BIST METAL ANA 195.710 -0,57 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.470 -0,14 BIST MADENCİLİK 73.749 -0,12 BIST HİZMETLER 75.220 0,05 BIST ELEKTRİK 3.340 1,05 BIST ULAŞTIRMA 144.521 -0,28 BIST TURİZM 6.866 0,07 BIST TİCARET 209.297 0,01 BIST İLETİŞİM 32.706 0,09 BIST SPOR 28.610 -0,16 BIST İNŞAAT 88.483 0,33 BIST MALİ 119.367 0,14 BIST BANKA 146.543 -0,07 BIST SİGORTA 273.793 1,60 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.408 -0,43 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.825 0,08 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.788 2,07 BIST TEKNOLOJİ 80.479 0,43 BIST BİLİŞİM 21.329 0,57 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.149 0,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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