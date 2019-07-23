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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 90.962 0,23 BIST SINAİ 115.633 0,69 BIST GIDA, İÇECEK 113.725 0,92 BIST TEKSTIL, DERİ 32.418 -0,83 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.350 0,97 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.037 0,91 BIST TAŞ, TOPRAK 61.085 0,86 BIST METAL ANA 197.272 0,80 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 146.089 0,33 BIST MADENCİLİK 74.132 -0,10 BIST HİZMETLER 75.915 1,24 BIST ELEKTRİK 3.341 1,03 BIST ULAŞTIRMA 144.239 1,03 BIST TURİZM 6.826 1,35 BIST TİCARET 212.138 0,92 BIST İLETİŞİM 33.213 2,29 BIST SPOR 28.384 -0,10 BIST İNŞAAT 89.103 -0,18 BIST MALİ 120.745 2,16 BIST BANKA 149.317 2,73 BIST SİGORTA 274.081 0,15 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.795 -2,67 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.786 1,47 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.250 1,65 BIST TEKNOLOJİ 80.384 0,93 BIST BİLİŞİM 21.371 0,55 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.963 2,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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