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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 90.881 0,00 BIST SINAİ 116.163 0,30 BIST GIDA, İÇECEK 114.328 0,25 BIST TEKSTIL, DERİ 32.991 1,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.235 -0,05 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.038 0,30 BIST TAŞ, TOPRAK 60.711 -0,23 BIST METAL ANA 197.845 0,89 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 146.525 0,00 BIST MADENCİLİK 73.803 -0,61 BIST HİZMETLER 75.613 -0,27 BIST ELEKTRİK 3.334 -0,33 BIST ULAŞTIRMA 142.475 -1,69 BIST TURİZM 6.792 0,36 BIST TİCARET 213.217 0,40 BIST İLETİŞİM 32.815 -0,40 BIST SPOR 28.256 -0,28 BIST İNŞAAT 88.996 0,67 BIST MALİ 119.451 -0,87 BIST BANKA 146.664 -1,39 BIST SİGORTA 271.621 -0,99 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.440 3,86 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.694 -0,24 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.119 0,16 BIST TEKNOLOJİ 79.943 -0,91 BIST BİLİŞİM 21.182 -0,85 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.195 -0,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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