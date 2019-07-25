FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 91.541 0,34 BIST SINAİ 117.261 0,08 BIST GIDA, İÇECEK 116.911 1,10 BIST TEKSTIL, DERİ 33.180 0,15 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.511 0,52 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.309 -0,33 BIST TAŞ, TOPRAK 61.240 0,36 BIST METAL ANA 197.440 -0,20 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.134 0,29 BIST MADENCİLİK 74.804 0,24 BIST HİZMETLER 76.302 -0,14 BIST ELEKTRİK 3.337 0,42 BIST ULAŞTIRMA 144.635 0,29 BIST TURİZM 6.767 0,15 BIST TİCARET 214.175 -0,72 BIST İLETİŞİM 33.272 0,16 BIST SPOR 28.298 0,00 BIST İNŞAAT 88.777 0,33 BIST MALİ 121.095 -0,08 BIST BANKA 149.362 -0,03 BIST SİGORTA 272.469 -0,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.303 -1,41 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.529 -0,21 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.189 0,36 BIST TEKNOLOJİ 81.145 -0,05 BIST BİLİŞİM 21.294 0,31 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.409 0,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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