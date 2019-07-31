FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 93.035 -0,09 BIST SINAİ 116.350 -0,44 BIST GIDA, İÇECEK 116.444 -0,54 BIST TEKSTIL, DERİ 33.538 0,08 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.560 0,28 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.409 0,13 BIST TAŞ, TOPRAK 61.167 -0,35 BIST METAL ANA 192.054 -0,81 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.331 -1,38 BIST MADENCİLİK 77.218 0,29 BIST HİZMETLER 75.652 -0,85 BIST ELEKTRİK 3.296 -1,01 BIST ULAŞTIRMA 141.323 -0,19 BIST TURİZM 6.744 0,03 BIST TİCARET 213.865 -0,86 BIST İLETİŞİM 32.691 -1,69 BIST SPOR 28.414 -0,30 BIST İNŞAAT 90.622 0,44 BIST MALİ 119.479 -0,05 BIST BANKA 147.580 0,19 BIST SİGORTA 271.178 -0,04 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.287 -1,25 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.160 -0,37 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.604 -0,41 BIST TEKNOLOJİ 84.680 0,24 BIST BİLİŞİM 21.950 0,34 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 30.787 2,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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