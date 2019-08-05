Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 94.047 0,68 BIST SINAİ 114.156 0,17 BIST GIDA, İÇECEK 115.265 -0,14 BIST TEKSTIL, DERİ 32.957 -0,99 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.187 0,56 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.449 0,51 BIST TAŞ, TOPRAK 59.561 0,24 BIST METAL ANA 184.771 -0,93 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.841 0,53 BIST MADENCİLİK 77.210 2,13 BIST HİZMETLER 74.015 0,30 BIST ELEKTRİK 3.232 -0,90 BIST ULAŞTIRMA 139.977 1,16 BIST TURİZM 6.728 0,50 BIST TİCARET 213.795 -0,45 BIST İLETİŞİM 30.498 0,89 BIST SPOR 28.757 0,34 BIST İNŞAAT 90.012 0,50 BIST MALİ 116.575 0,20 BIST BANKA 142.920 0,41 BIST SİGORTA 269.896 0,13 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.001 1,54 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.543 -0,30 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.698 1,04 BIST TEKNOLOJİ 82.614 -0,15 BIST BİLİŞİM 21.442 0,03 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.215 7,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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