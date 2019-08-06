Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.319 0,63 BIST SINAİ 112.982 -0,03 BIST GIDA, İÇECEK 114.258 0,08 BIST TEKSTIL, DERİ 31.942 -1,37 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.167 0,71 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.865 -0,06 BIST TAŞ, TOPRAK 58.878 -0,09 BIST METAL ANA 183.078 -0,12 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.963 0,45 BIST MADENCİLİK 76.961 -0,87 BIST HİZMETLER 73.179 0,02 BIST ELEKTRİK 3.220 0,76 BIST ULAŞTIRMA 138.506 -1,20 BIST TURİZM 6.711 0,49 BIST TİCARET 211.021 -0,19 BIST İLETİŞİM 30.414 1,68 BIST SPOR 28.618 0,45 BIST İNŞAAT 86.668 -2,13 BIST MALİ 115.939 0,71 BIST BANKA 142.719 0,80 BIST SİGORTA 268.614 -0,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.293 -1,36 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.357 0,69 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.716 0,45 BIST TEKNOLOJİ 81.273 -0,28 BIST BİLİŞİM 21.252 0,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.451 0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Okuyucu Yorumları 0 yorum