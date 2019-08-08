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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.772 0,79 BIST SINAİ 113.026 1,40 BIST GIDA, İÇECEK 120.895 5,38 BIST TEKSTIL, DERİ 31.758 -0,66 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.071 0,54 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.540 0,97 BIST TAŞ, TOPRAK 56.535 0,41 BIST METAL ANA 177.472 1,05 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.695 0,34 BIST MADENCİLİK 80.182 1,11 BIST HİZMETLER 73.787 0,92 BIST ELEKTRİK 3.240 0,26 BIST ULAŞTIRMA 135.570 0,14 BIST TURİZM 6.640 0,86 BIST TİCARET 218.517 1,48 BIST İLETİŞİM 30.154 0,90 BIST SPOR 28.213 -0,32 BIST İNŞAAT 86.578 0,18 BIST MALİ 115.117 0,09 BIST BANKA 142.979 -0,10 BIST SİGORTA 268.662 0,07 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 45.796 2,08 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.501 0,35 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.357 0,12 BIST TEKNOLOJİ 77.269 -0,02 BIST BİLİŞİM 20.810 -0,07 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.576 -0,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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