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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.116 0,14 BIST SINAİ 112.599 -0,13 BIST GIDA, İÇECEK 120.372 -0,62 BIST TEKSTIL, DERİ 32.509 -0,06 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.772 -0,78 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.184 -0,96 BIST TAŞ, TOPRAK 56.704 0,17 BIST METAL ANA 176.800 0,29 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.526 -0,27 BIST MADENCİLİK 84.404 4,63 BIST HİZMETLER 74.954 0,53 BIST ELEKTRİK 3.305 0,85 BIST ULAŞTIRMA 140.360 3,51 BIST TURİZM 6.669 1,42 BIST TİCARET 220.750 0,16 BIST İLETİŞİM 30.711 -0,53 BIST SPOR 28.225 0,19 BIST İNŞAAT 85.044 -1,41 BIST MALİ 115.537 -0,29 BIST BANKA 143.090 -0,58 BIST SİGORTA 269.237 -0,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.687 -0,03 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.332 0,11 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.379 0,18 BIST TEKNOLOJİ 76.137 -0,63 BIST BİLİŞİM 20.558 -1,48 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.574 -0,65(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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