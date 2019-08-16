Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.334 0,20 BIST SINAİ 109.786 0,03 BIST GIDA, İÇECEK 116.683 -1,28 BIST TEKSTIL, DERİ 31.695 -0,26 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.382 0,22 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.171 -0,05 BIST TAŞ, TOPRAK 54.906 -0,88 BIST METAL ANA 166.876 -0,36 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.861 0,80 BIST MADENCİLİK 89.068 3,16 BIST HİZMETLER 75.492 1,22 BIST ELEKTRİK 3.274 -0,86 BIST ULAŞTIRMA 137.417 -1,14 BIST TURİZM 6.639 -0,84 BIST TİCARET 228.047 1,79 BIST İLETİŞİM 30.705 2,80 BIST SPOR 28.540 -0,70 BIST İNŞAAT 82.802 0,61 BIST MALİ 110.411 -0,88 BIST BANKA 134.544 -1,60 BIST SİGORTA 270.482 0,13 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.445 -0,21 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.913 0,17 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.104 -0,40 BIST TEKNOLOJİ 75.509 -0,51 BIST BİLİŞİM 20.635 -0,11 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.041 1,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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