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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 98.369 0,90 BIST SINAİ 110.352 -0,31 BIST GIDA, İÇECEK 119.377 -1,64 BIST TEKSTIL, DERİ 32.766 0,59 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.567 0,43 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.170 1,21 BIST TAŞ, TOPRAK 55.005 0,07 BIST METAL ANA 164.575 -0,42 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.303 -0,62 BIST MADENCİLİK 86.948 -4,51 BIST HİZMETLER 74.454 -0,38 BIST ELEKTRİK 3.239 -0,46 BIST ULAŞTIRMA 136.599 1,08 BIST TURİZM 6.553 -0,40 BIST TİCARET 223.452 -0,88 BIST İLETİŞİM 30.239 -0,79 BIST SPOR 28.773 0,02 BIST İNŞAAT 83.652 0,14 BIST MALİ 108.607 -0,50 BIST BANKA 131.472 -0,47 BIST SİGORTA 271.629 -0,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.479 0,66 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.999 -0,73 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.161 0,29 BIST TEKNOLOJİ 80.005 3,49 BIST BİLİŞİM 20.166 -0,35 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.361 0,34(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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