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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 99.744 0,48 BIST SINAİ 111.136 -0,09 BIST GIDA, İÇECEK 119.947 -1,56 BIST TEKSTIL, DERİ 32.665 1,24 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.038 -0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.069 0,94 BIST TAŞ, TOPRAK 56.353 0,34 BIST METAL ANA 168.065 -0,42 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.012 -1,08 BIST MADENCİLİK 87.206 0,78 BIST HİZMETLER 75.110 -0,65 BIST ELEKTRİK 3.249 0,74 BIST ULAŞTIRMA 138.661 0,16 BIST TURİZM 6.604 0,01 BIST TİCARET 222.744 -1,16 BIST İLETİŞİM 30.673 -1,36 BIST SPOR 28.878 -0,29 BIST İNŞAAT 87.380 2,73 BIST MALİ 109.640 -1,21 BIST BANKA 132.906 -1,47 BIST SİGORTA 270.918 0,28 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.439 0,40 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.715 -1,15 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.276 0,11 BIST TEKNOLOJİ 76.885 -0,37 BIST BİLİŞİM 19.816 -0,45 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.083 -0,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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